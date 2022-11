Fecomércio divulga nota contra paralisações de empresas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a entidade, os empresários paranaenses devem continuar o trabalho que gera emprego e renda para milhões de famílias

É hora de seguir em frente. A afirmação foi publicada na última sexta-feira, 04 de novembro no site oficial da Fecomércio do Paraná, em relação aos últimos acontecimentos e manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) derrotado nas urnas nas últimas eleições do dia 30 de outubro. Segundo a entidade, os empresários paranaenses devem continuar o trabalho que gera emprego e renda para milhões de famílias e faz a economia girar.

continua após publicidade .

A nota oficial foi publicada dias antes de uma manifestação organizada por grupos bolsonaristas de todo o Brasil, que propõe uma "greve geral" nesta segunda-feira, 07 de novembro, em protesto aos resultados das urnas.

- LEIA MAIS: Apucarana e Arapongas devem aderir a protestos nesta segunda-feira

continua após publicidade .

Confira a nota na íntegra:

"A Fecomércio PR, entidade sindical de grau superior e representante legal de mais de 470 mil empresas dos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo do Paraná, vem a público manifestar sua convicção de que o Brasil não pode parar. Mais do que nunca, é necessário que sigamos em frente.

A eleição presidencial do último dia 30 de outubro deve ficar no passado. Os brasileiros elegeram democraticamente o presidente que assumirá a nação a partir de 1º de janeiro de 2023.

continua após publicidade .

Neste momento, compete aos empresários e empresárias paranaenses continuar seu incansável e diuturno trabalho, que gera emprego e renda para milhões de famílias, e faz a economia girar.

A Fecomércio PR é defensora intransigente das regras democráticas e republicanas e, como tal, continuará vigilante para que todos os governantes atuem com a máxima integridade e priorizem a livre iniciativa, permitindo aos paranaenses fazerem aquilo que mais sabem: trabalhar.

É hora de rumar para o futuro. É hora de seguir em frente.

Curitiba, 04 de novembro 2022".

Siga o TNOnline no Google News