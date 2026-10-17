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DESMATAMENTO

Fazendeiros no Paraná são multados em R$ 69 mil por destruição de Mata Atlântica

Flagrante ocorreu em Área de Proteção Ambiental na região central do estado; donos do terreno responderão por crimes ambientais

Escrito por Da Redação
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Fazendeiros no Paraná são multados em R$ 69 mil por destruição de Mata Atlântica
Autor Caso aconteceu em Inácio Martins, no Paraná - Foto: Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental descobriu um desmatamento ilegal e fornos para a produção clandestina de carvão em uma propriedade rural dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, no município de Inácio Martins, região central do Paraná. A fiscalização ocorreu na localidade de Alto da Torre entre quarta (14) e quinta-feira (15), após a corporação receber denúncias sobre a degradação na área.

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Os proprietários do terreno, que não tiveram os nomes divulgados, receberam multas no valor total de R$ 69,2 mil. Além da autuação financeira, a área foi imediatamente embargada e os responsáveis passarão a ser investigados formalmente por crimes ambientais.

Segundo os levantamentos da polícia, a destruição atingiu pouco mais de 1,08 hectare de vegetação, o equivalente a 10,8 mil metros quadrados, área superior ao tamanho de um campo de futebol oficial. Cerca de dois terços dessa devastação ocorreram em uma floresta nativa de Mata Atlântica que estava em estágio médio de regeneração, ou seja, o local já havia sofrido intervenções no passado e encontrava-se em processo de recuperação natural.

O terço restante da vegetação suprimida pertencia a uma Área de Preservação Permanente (APP), uma zona sensível e protegida por lei, destinada exclusivamente à conservação dos cursos hídricos da região.

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Ao término da operação, a Polícia Militar Ambiental reforçou o apelo para que a população continue colaborando com a proteção do ecossistema por meio do Disque-Denúncia 181, que garante o anonimato de quem relata infrações contra o meio ambiente.

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desmatamento ecossistema INÁCIO MARTINS LEGISLAÇÃO Mata Atlântica Meio Ambiente Multas Polícia Ambiental
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