Fazendeiro é multado em R$ 542 mil após destruir 36 hectares de floresta nativa no PR

Um fazendeiro foi multado em R$ 542 mil após destruir 36,4 hectares de floresta nativa para abrir espaço para plantações em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O flagrante foi realizado na última sexta-feira (10) pela Polícia Militar Ambiental. Segundo a corporação, a propriedade rural fica localizada no distrito de Itaiacoca, em uma Área de Preservação Permanente (APP) inserida no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana. O nome do responsável não foi divulgado.

-LEIA MAIS: Veículo cai em ribanceira na PR-986 e motorista fica ferida em Rolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A polícia detalhou que o desmatamento ocorreu em duas áreas distintas da propriedade, sendo uma de 32,8 hectares e outra de 3,6 hectares, somando 364 mil metros quadrados de vegetação suprimida. Como o fazendeiro não possuía a autorização ambiental exigida pelo Instituto Água e Terra (IAT) para realizar as intervenções, foram lavrados dois autos de infração que resultaram na multa de mais de meio milhão de reais. A legislação do órgão estadual determina que o corte ou supressão de espécies nativas necessita de autorização prévia, independentemente do local onde as árvores estejam situadas.

Durante a vistoria na fazenda, as equipes de fiscalização constataram danos a diversas espécies da flora local. Entre a vegetação nativa atingida pela destruição estão o assa-peixe, a samambaia, as sempre-vivas, a vassourinha, a flor-da-quaresma e a lavoisiera.

Além de arcar com as pesadas sanções administrativas, o produtor rural enfrentará outras consequências legais. Ele foi oficialmente notificado para comparecer ao IAT, onde será obrigado a formalizar um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para reparar o ecossistema local. A Polícia Militar Ambiental confirmou, ainda, que o fazendeiro responderá criminalmente pelos danos causados ao meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do g1