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CRIMES AMBIENTAIS

Fazendeiro é multado em R$ 542 mil após destruir 36 hectares de floresta nativa no PR

Área destruída para abrir espaço para plantações fica em zona de proteção ambiental

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 08:51:56 Editado em 14.07.2026, 08:51:52
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Fazendeiro é multado em R$ 542 mil após destruir 36 hectares de floresta nativa no PR
Autor Caso foi registrado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Estado - Foto: Polícia Militar Ambiental

Um fazendeiro foi multado em R$ 542 mil após destruir 36,4 hectares de floresta nativa para abrir espaço para plantações em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O flagrante foi realizado na última sexta-feira (10) pela Polícia Militar Ambiental. Segundo a corporação, a propriedade rural fica localizada no distrito de Itaiacoca, em uma Área de Preservação Permanente (APP) inserida no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana. O nome do responsável não foi divulgado.

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A polícia detalhou que o desmatamento ocorreu em duas áreas distintas da propriedade, sendo uma de 32,8 hectares e outra de 3,6 hectares, somando 364 mil metros quadrados de vegetação suprimida. Como o fazendeiro não possuía a autorização ambiental exigida pelo Instituto Água e Terra (IAT) para realizar as intervenções, foram lavrados dois autos de infração que resultaram na multa de mais de meio milhão de reais. A legislação do órgão estadual determina que o corte ou supressão de espécies nativas necessita de autorização prévia, independentemente do local onde as árvores estejam situadas.

Durante a vistoria na fazenda, as equipes de fiscalização constataram danos a diversas espécies da flora local. Entre a vegetação nativa atingida pela destruição estão o assa-peixe, a samambaia, as sempre-vivas, a vassourinha, a flor-da-quaresma e a lavoisiera.

Além de arcar com as pesadas sanções administrativas, o produtor rural enfrentará outras consequências legais. Ele foi oficialmente notificado para comparecer ao IAT, onde será obrigado a formalizar um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para reparar o ecossistema local. A Polícia Militar Ambiental confirmou, ainda, que o fazendeiro responderá criminalmente pelos danos causados ao meio ambiente.

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Com informações do g1

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áreas de preservação desmatamento flora nativa multas ambientais Ponta Grossa proteção ambiental
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