Um grave acidente foi registrado na PR-444, em Mandaguari, na noite desta sexta-feira (13). A batida entre caminhão e carro provocou a morte de uma pessoa e interditou totalmente a rodovia.

Socorristas do Samu, da Viapar e dos Bombeiros foram chamados. A colisão aconteceu no Km 35. Duas pessoas ficaram feridas com gravidade.