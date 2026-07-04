Famílias desabrigadas por temporais no Paraná recebem apoio presencial da Defensoria

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) iniciou nesta semana o atendimento presencial às famílias desabrigadas após a passagem de tornados e chuvas de granizo pelos municípios de Turvo e Candói. Desde o último domingo (28), os eventos climáticos severos causaram destelhamentos de residências, interrupção no fornecimento de energia elétrica e a perda de móveis, colchões e eletrodomésticos, afetando diretamente serviços essenciais à população.

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Entre quinta e sexta-feira, as equipes da DPE-PR estiveram em campo para dialogar com os desabrigados alojados em um ginásio de Candói. O roteiro de visitas também incluiu áreas rurais, uma comunidade quilombola e uma aldeia indígena para avaliar as consequências dos temporais e definir ações prioritárias para os próximos dias. O trabalho, coordenado pela defensora pública Ingrid Lima Vieira, tem como foco inicial orientar os moradores e os gestores locais sobre os direitos das famílias afetadas neste momento de crise, garantindo o acesso rápido a auxílios assistenciais.

Para organizar a rede de apoio, a Defensoria se reuniu com a Prefeitura de Candói, por meio da Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil Municipal e assessoria jurídica. A recomendação principal da DPE-PR foi a criação de um cadastro unificado das pessoas atingidas, com o objetivo de identificar e priorizar os casos de maior vulnerabilidade, incluindo idosos, crianças, pessoas com deficiência e pacientes com doenças graves. A defensora Ingrid Lima Vieira ressalta que o estabelecimento desse protocolo permite ao poder público determinar critérios objetivos e justos para o recebimento prioritário de doações e a destinação de recursos.

Além da articulação com o município, a Defensoria solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para avaliar as condições de segurança e o acesso aos serviços básicos nas residências danificadas, buscando restabelecer a normalidade para as famílias o mais rápido possível.