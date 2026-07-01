Famílias de vítimas do voo da Voepass anunciam ação coletiva por danos morais

Familiares das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Voepass estão preparando uma ação civil coletiva por danos morais contra a companhia aérea e outras empresas envolvidas na operação da aeronave. A decisão ganhou força nesta terça-feira (30), após representantes da Associação dos Familiares das Vítimas terem acesso inédito à transcrição das conversas na cabine dos pilotos e a detalhes do laudo técnico, durante uma reunião com a Polícia Federal em Campinas, no interior de São Paulo. A nova medida judicial não substitui as ações individuais de indenização que já tramitam sob sigilo.

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O processo coletivo tem como objetivo responsabilizar pessoas físicas, a própria Voepass e eventuais fabricantes de equipamentos por ações ou omissões que tenham contribuído para a tragédia ocorrida em Vinhedo (SP), em agosto de 2024. De acordo com o advogado Leonardo Amarante, representante da associação, a ação focará não apenas no impacto devastador sofrido pelos parentes, mas também nos danos gravíssimos causados à coletividade e à credibilidade do transporte aéreo brasileiro. O valor da indenização ainda não foi estipulado e será calculado com base na extensão dos prejuízos provocados pelo desastre.

A previsão é que a ação seja ajuizada somente após a conclusão do inquérito criminal da Polícia Federal, que deve ser finalizado e encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF) nos próximos 30 dias, e do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As duas frentes de investigação atuam de forma independente para apurar as responsabilidades e as causas técnicas da queda do ATR 72-500, que fazia a rota entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP).

Para os familiares, o acesso aos documentos técnicos confirmou a suspeita de que a queda não foi uma fatalidade isolada. Fátima Albuquerque, presidente da associação e mãe de uma das vítimas, classificou o episódio como uma tragédia anunciada, ressaltando que o laudo comprova a existência de culpabilidade prévia. Na mesma linha, a vice-presidente do grupo, Adriana Ibba, enfatizou que os parentes não aceitarão que a responsabilidade seja atribuída exclusivamente ao piloto e ao copiloto, exigindo que todos os envolvidos nas falhas operacionais e de manutenção respondam judicialmente pelo acidente.