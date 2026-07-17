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Familiares fazem corrente de oração por maringaense que está na UTI após acidente

Matheus Gabriel Vicentini Fávaro, 19 anos, foi internado em estado grave após colidir de motocicleta contra uma carreta na Avenida Guaiapó, em Maringá

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 21:23:01 Editado em 17.07.2026, 21:22:56
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Familiares fazem corrente de oração por maringaense que está na UTI após acidente
Autor Dezenas de pessoas se concentraram na calçada, em clima de emoção, fazendo orações e pedindo pela vida do motociclista - Foto: Reprodução/GMC Online

Familiares, amigos e pessoas próximas de Matheus Gabriel Vicentini Fávaro, 19 anos, se reuniram na noite desta sexta-feira (17) em frente ao Hospital Santa Casa de Maringá (PR) para uma corrente de oração pela recuperação do jovem, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. Dezenas de pessoas se concentraram na calçada, em clima de emoção, fazendo orações e pedindo pela vida do motociclista.

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Matheus luta pela vida desde a manhã de quinta-feira (16), quando sofreu um grave acidente na Avenida Guaiapó, em Maringá. Ele conduzia uma motoneta Honda Biz e colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta que realizava uma conversão para acessar uma empresa de radiadores. Uma das hipóteses levantadas no local é que o sol possa ter comprometido a visibilidade do motociclista no momento da colisão.

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Com o forte impacto, Matheus sofreu múltiplas fraturas, incluindo fraturas de fêmur nas duas pernas, trauma grave na face e traumatismo craniano. Ele foi socorrido por equipes do Siate e do Samu, que prestaram os primeiros atendimentos no local. Após ser estabilizado, o jovem foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Santa Casa, onde precisou ser intubado logo após dar entrada.

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Matheus já havia sofrido outro grave acidente de moto há cerca de três meses, na rodovia PR-317, em Maringá. Na ocasião, ele também foi socorrido com ferimentos graves e estava em processo de recuperação quando se envolveu no novo acidente. O estado de saúde do jovem segue sendo monitorado pela equipe médica da UTI. Não há previsão de alta.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline

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