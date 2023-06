Familiares e amigos de vítimas de atentado realizam vigília em Cambé

Os portões do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, instituição de ensino que foi alvo de um ataque na última segunda-feira (19) em Cambé, norte do Paraná, contam com diversas homenagens às vítimas do trágico atentado. A família e os amigos de Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva realizaram uma vigília pelo casal durante a noite dessa quarta-feira (21).

Por conta disso, a frente do colégio amanheceu nesta quinta-feira (22) com vários cartazes pedindo o fim da violência no espaço escolar, além de mensagens de apoio aos professores e alunos.

Inclusive, enquanto uma repórter da Ric TV fazia a cobertura do caso nesta manhã, um homem, que passava em frente ao estabelecimento de ensino, parrou, ajoelhou e fez uma oração.

O casal de namorados que morreu no ataque já foi sepultado. Karoline Verri Alves foi enterrada na terça-feira (20) e Luan Augusto nesta quarta (21). Os atos ocorreram sob forte emoção.

Mãe de adolescente faz apelo

Keller Alves, mãe de Karoline, conversou com a imprensa e fez uma um apelo aos estudantes do Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Ela pediu a eles que tenham força e retornem às aulas por sua filha, o namorado dela, Luan, e todos que perderam a vida em episódios como esse.

"Voltem pela Karol, pelo Luan e por todas as vítimas que sofreram isso no Brasil e no mundo. Não sou a única mãe que está sofrendo, muitas mães já sofreram [...] O amor que deveria mover o mundo, não o ódio", disse Keller em uma entrevista ao G1.

Emocionada, a mãe afirmou que a passagem da filha e de Luan por este plano deve se tornar um legado aos jovens. "Amem seus filhos! Amem, aproveitem, levem seus filhos para Deus. A minha filha era uma menina de Deus".

