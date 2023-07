Família venezuelana é resgatada de trabalho escravo em obra no Paraná

Ministério Público do Paraná

Uma família de origem venezuelana foi resgatada de uma situação análoga à escravidão na construção de um hotel fazenda em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O dono da obra, um empresário, foi preso em flagrante.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), a família trabalhava como operária no local. Foram resgatados dois homens, de 28 e 47 anos, um mulher de 26 anos, e três crianças, de apenas 1, 4 e 7 anos de idade.

Conforme investigações, a família foi trazida de Roraima para o Paraná em janeiro deste ano. Eles trabalhavam sem registro, sem descanso e recebendo apenas R$ 350 por semana. No caso dos homens, eles trabalhavam de segunda a segunda.

Denúncia

A denúncia foi feita pela Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul. Eles chegaram no caso, após funcionários da escola onde uma das crianças estudava perceber que a menina tinha dificuldade de relacionamento e estava extremamente magra.

De acordo com o MP-PR, professores questionaram a criança, que relatou a história posteriormente confirmada pelas autoridades. Ainda de acordo com o ministério, a situação a família também é conhecida como "escravidão por dívida".

O promotor do MPPR, Rafael Pereira, disse que a família relatou que passava fome. "O homem falou que tinha emagrecido cerca de 11 kg em razão dessa dificuldade de sobrar valores para a compra de alimentos, ainda tinha essa exigência de que não poderiam sair da propriedade sem que tivessem terminado o pagamento de dívidas que haviam em relação à passagem e outras", contou Pereira.

Dentro do valor eram descontados alimentos e passagens pagas pelo patrão. Eles moravam em um galpão e eram proibidos de deixar o local. Também informaram à polícia que sofriam ameaças e ofensas xenofóbicas.

Agora, a família está sob os cuidados da Prefeitura de Bocaiúva do Sul. As informações são do g1.

