Família vê blusa boiando em lago e encontra desaparecido

O corpo de um homem que estava desaparecido há quase sete dias foi encontrado neste sábado (31), boiando no lago do Parque Newton Puppi, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Alexandre Castro da Cruz, de 47 anos, desapareceu no último dia 25. A confirmação da identidade do corpo veio dos próprios familiares, que estavam no local fazendo buscas e viram a blusa da vítima boiando. Em seguida, o corpo de Alexandre foi localizado na água.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal por volta das 18 horas e irá passar por exames que podem apontar a causa da morte.

A família foi atrás de imagens e conseguiu encontrar Alexandre andando no bairro Aparecida com o amigo e foi desta forma que localizou a última pessoa que esteve com ele. Este amigo disse que os dois se despediram e não sabe para onde Alexandre foi.