Família suspeita de dominar tráfico em bairro é presa

Em uma operação realizada nesta quinta-feira (20), pela Polícia Militar, em Curitiba, uma família do Bairro Alto é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme informações da PM, na operação, foram apreendidos R$ 11 mil reais em dinheiro mais 15 quilos de maconha e crack. 20 pessoas foram presas.

Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Curitiba e nas cidades de Araucária, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana.

A ação, chamada de Operação Iracema, foi articulada pelo 20° Batalhão PM, com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Denúncias ajudaram

As investigações que levaram a operação duraram três meses e partiram de denúncias recebidas pelo 181. O capitão Fábio Aurélio Didycz Wengerkiewicz contou que uma mesma família dominava o tráfico.

“As denúncias foram direcionadas ao 20º Batalhão que, com apoio do Gaeco, investigou sobre o comércio de drogas em conjunto para identificar as pessoas que estavam participando dessa atividade, com foco principal no Bairro Alto, em Curitiba”, disse o capitão.

De acordo com as investigações, uma mulher assumiu a liderança do grupo no lugar do filho, que saiu da atividade criminosa. Ela foi presa durante a operação.

Segundo a PM, além das 20 pessoas presas, a polícia também identificou outras três que estavam no sistema penitenciário e também têm envolvimento com o grupo.

Apreensões

Foram apreendidos uma espingarda de calibre 12, dois simulacros de arma de fogo e 57 munições (18 delas para fuzil). Dois veículos e R$ 11.718 em dinheiro também foram recolhidos.

Os policiais também encontraram 230 gramas de cocaína 13,4 quilos de maconha, cinco mudas da mesma droga, além de 2,3 quilos de crack, divididos em 1.616 pedras.

