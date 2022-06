Família se muda e deixa dois cães sem comida em Maringá

Da Redação

A Polícia Civil de Maringá resgatou e abriu inquérito para investigar moradores de uma casa do Jardim Ebenezer, em Maringá, após eles terem abandonado dois cães de médio porte no quintal do imóvel. De acordo com vizinhos, a família se mudou e deixou os animais presos na residência.

continua após publicidade .

Os investigadores estiveram na casa na tarde desta quarta-feira, 1º, acompanhados de equipes da Diretoria de Bem-Estar Animal, para recolher os cães que apresentavam sinais de desnutrição, além de uma grande infestação de carrapatos.

Segundo o delegado Luiz Alves, responsável por investigar a denúncia, o ambiente era completamente insalubre e só havia um pouco de água da chuva. “Os cachorros estão pele e osso e um deles amarrado no fundo da casa. O cheiro era insuportável e os moradores só não foram presos em flagrante porque não estavam por ali. Vamos identificar esses irresponsáveis e responsabilizá-los”, afirmou o delegado.

continua após publicidade .

Após passar por atendimento de um médico veterinário, os animais vão ficar à disposição para serem adotados. A nova Lei “Sansão”, aprovada recentemente, prevê pena de até cinco anos de reclusão para o crime de maus-tratos, além da multa de R$ 2 mil por animal, que é aplicada por meio da Lei Municipal.

Com informações, GMC