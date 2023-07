Família se depara com casal de sucuris em pescaria no Rio Paraná; veja

Uma família teve uma surpresa durante uma pescaria no último domingo, dia 9 de julho, no Rio Paraná, em Porto Camargo, distrito do município de Icaraíma. Marcos Almeida, de 45 anos, sua companheira e um casal de cunhados se depararam com duas sucuris às margens do curso d'água.

Marcos conversou com a imprensa e disse que as serpentes estavam descansando em uma área de vegetação do rio. O encontro com os animais aconteceu quando a família se encontrava próximo à Ilha Brasil.

Eles realizavam uma pescaria, mas, devido a uma mudança repentina no tempo, decidiram dar meia-volta. No momento em que retornavam para um local seguro, avistaram as cobras.

Uma das sucuris estava em um galho de árvore, enquanto a outra, que era maior, enrolada em uma vegetação. "É um baita susto, comoção, tudo de uma vez", afirmou Marcos em uma entrevista concedida ao site OBemdito.

Veja:

Ainda conforme o pescador, ele já se deparou com vários animais, mas com sucuris foi a primeira vez. “Uns anos atrás eu encontrei uma onça-parda em um barranco”, relatou. “Antas, jacarezinhos pequenos em beiradas de barrancos. Uma vez encontrei uma cascavel”, continuou ele, lembrando de outras de suas aventuras durante pescarias.

Com informações do site OBemdito.

