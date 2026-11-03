Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PREJUÍZOS

Família sai para almoçar e encontra na volta casa destruída por temporal no PR

Moradores estavam na casa de um familiar quando o vendaval atingiu a comunidade rural de Pedra Branca, em Laranjal, no domingo (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Família sai para almoçar e encontra na volta casa destruída por temporal no PR
Autor A força do vento destruiu o telhado e as paredes, além de atingir móveis, eletrodomésticos e outros pertences - Foto: Reprodução RPC/TV Globo

Uma família de agricultores encontrou a casa destruída ao retornar de um almoço com parentes, no domingo (1º), em Laranjal, na região central do Paraná. O temporal derrubou praticamente toda a residência, localizada na comunidade rural de Pedra Branca. Apenas um banheiro interno permaneceu em pé.

-LEIA MAIS: Engavetamento com múltiplos veículos deixa um morto e bloqueia a BR-376 no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Fabio Ribeiro Leite e Viviane Machado de Lima moravam no imóvel havia oito anos com os dois filhos: uma menina de 4 anos e um bebê de um mês e meio. Quando a tempestade atingiu a propriedade, eles estavam na casa do pai de Viviane.

A força do vento destruiu o telhado e as paredes, além de atingir móveis, eletrodomésticos e outros pertences. Familiares e amigos ajudaram a procurar objetos entre os destroços, mas, de acordo com Fabio, somente as roupas puderam ser recuperadas. Agora, o casal busca uma forma de reconstruir a moradia.

A prefeitura informou que pelo menos 30 famílias relataram danos nas residências e que a casa de Fabio e Viviane foi a mais afetada. Não houve registro de feridos na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem uma estação meteorológica oficial no município, não foi possível determinar a velocidade das rajadas.

A tempestade também comprometeu o abastecimento de energia elétrica. Conforme a Copel, 169 imóveis de Laranjal continuavam sem luz na segunda-feira (2).

A companhia informou que equipes trabalharam durante a noite de domingo e a madrugada seguinte para recuperar a rede em Laranjal, Marquinho e Goioxim. Uma nova chuva atingiu os municípios durante a madrugada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Marquinho, a cerca de 60 quilômetros de Laranjal, o temporal provocou estragos em 70% da cidade e interrompeu o fornecimento de energia em todo o município.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ajuda humanitária destruição família Laranjal notícias locais Reportagem temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV