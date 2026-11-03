Família sai para almoçar e encontra na volta casa destruída por temporal no PR

Moradores estavam na casa de um familiar quando o vendaval atingiu a comunidade rural de Pedra Branca, em Laranjal, no domingo (1º)

Uma família de agricultores encontrou a casa destruída ao retornar de um almoço com parentes, no domingo (1º), em Laranjal, na região central do Paraná. O temporal derrubou praticamente toda a residência, localizada na comunidade rural de Pedra Branca. Apenas um banheiro interno permaneceu em pé.

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Fabio Ribeiro Leite e Viviane Machado de Lima moravam no imóvel havia oito anos com os dois filhos: uma menina de 4 anos e um bebê de um mês e meio. Quando a tempestade atingiu a propriedade, eles estavam na casa do pai de Viviane.

A força do vento destruiu o telhado e as paredes, além de atingir móveis, eletrodomésticos e outros pertences. Familiares e amigos ajudaram a procurar objetos entre os destroços, mas, de acordo com Fabio, somente as roupas puderam ser recuperadas. Agora, o casal busca uma forma de reconstruir a moradia.

A prefeitura informou que pelo menos 30 famílias relataram danos nas residências e que a casa de Fabio e Viviane foi a mais afetada. Não houve registro de feridos na cidade.

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Sem uma estação meteorológica oficial no município, não foi possível determinar a velocidade das rajadas.

A tempestade também comprometeu o abastecimento de energia elétrica. Conforme a Copel, 169 imóveis de Laranjal continuavam sem luz na segunda-feira (2).

A companhia informou que equipes trabalharam durante a noite de domingo e a madrugada seguinte para recuperar a rede em Laranjal, Marquinho e Goioxim. Uma nova chuva atingiu os municípios durante a madrugada.

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Em Marquinho, a cerca de 60 quilômetros de Laranjal, o temporal provocou estragos em 70% da cidade e interrompeu o fornecimento de energia em todo o município.