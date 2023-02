Família recebe sacola com membro amputado durante velório no PR

Da Redação

Para "completar" a tragédia, o membro não pertence ao falecido

Na tarde desta segunda-feira (20), a família de Diogo Henrique Borges dos Santos foi surpreendida durante o velório do jovem, que morreu em um acidente de moto na noite do último domingo (19). Durante o velório, os familiares encontraram um pé amputado dentro de uma sacola amarrada.

Eles esperavam que ali estariam os pertences de Diogo, como carteira roupas e documentos. Porém, se depararam com um pé enfaixado e ensanguentado. Para "completar" a tragédia, a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc), no Oeste do Paraná, informou que o membro não pertence ao falecido.

De acordo com o órgão, a sacola estava na sede da Capela, localizada no bairro Guarujá, para os procedimentos regulamentados em lei de descarte de membro. O pé amputado foi encaminhado pelo hospital para ser enterrado, procedimento semelhante ao enterro de uma pessoa.





Repercussão

A Prefeitura Municipal de Cascavel emitiu uma nota na noite desta segunda-feira (20), sobre o caso de um pé encontrado em sacola durante velório no Cemitério do Bairro Guarujá. Leia na íntegra:

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc) informa que é comum os hospitais fazerem encaminhamentos de membros amputados de pacientes para sepultamento, o que aconteceu nesta segunda-feira (20). Um pé humano foi encaminhado para sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade.

No mesmo cemitério aconteceu o sepultamento de um homem morto em acidente de trânsito. Ocorre que, por descuido de um servidor, esse membro foi deixado em um local inapropriado e alguém pegou a sacola e teria informado que seria uma sacola de roupas da vítima morta no acidente. Esse membro não faz parte do corpo do rapaz e o que aconteceu foi um descuido por parte do servidor que deixou o material humano em local inapropriado. A Acesc vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso.





Com informações: CGN

