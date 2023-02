Família que invadiu casa em Maringá recebe benefícios sociais

Da Redação

Família invasora foi expulsa no sábado, 04/02

Depois de muita polêmica envolvendo a situação de Jessica Michelli Daniel, a mulher que invadiu uma casa em Maringá, no norte do Paraná, com a família no último dia 02 e foi expulsa pelo proprietário no sábado, dia 04, a secretária de Assistência Social da cidade, Sandra Jacovós, afirmou, em entrevista à equipe da Rede Massa, que a invasora está cadastrada no sistema de Assistência Social do município e que recebe benefícios sociais do governo. A reportagem foi exibida do Programa Primeiro Impacto desta terça-feira, 07.

“Essa família é atendida pela secretaria desde 2015, nos CRAS e também nos CREAS, e está com o recebimento do Auxílio Brasil, também recebe o auxílio do cartão dos CRAS e o Auxílio Gás, então, ela está sendo atendida pelas políticas de assistênciasocial. Não temos registros de solicitação anterior a essa data de aluguel social. O Auxílio Brasil tem um valor de R$ 600 reais com acréscimos para as crianças, o Auxílio Gás tem o valor de R$ 112 reais. Ela sempre foi atendida por nós e vai continuar a ser atendida no decorrer da semana”, informou a secretária.

Em entrevista à equipe da Rede Massa, no dia da invasão, Jessica disse que uma assistente social da Unidade Branca Vieira, do CRAS, teria a orientado a invadir uma residência. A informação é refutada pela secretária.

“Nós não temos essa orientação, e em nenhum momento, ninguém é autorizado a dar qualquer tipo de informação nesse sentindo. Nós trabalhamos para garantir os direitos dos cidadãos, e nesse caso de invasão, nós não somos coniventes e nós acreditamos que essa orientação não foi dada”, afirmou a secretária.

Proprietário relata prejuízos e ameaças

O proprietário da casa, Ernesto Lucio, relata que ficou com os prejuízos causados pela invasão, como portas arrombadas, vidros quebrados entre outras coisas danificadas.

“Infelizmente quem vai arcar com os custos sou eu, proprietário da residência. Agora vou ver o que faço, se coloco alguém na casa, para não voltar a acontecer isso”, disse.

Ele relatou ainda que tem recebido ameaças de números desconhecidos. “Como se não bastasse todo o transtorno que eu tive com a invasão, ainda estou recebendo ligações de advogados dizendo que eu agi errado e vão me processar. Todas as ligações são privadas, em nenhuma delas aparece o número”, contou.

Ainda segundo a reportagem da Rede Massa, Jessica, responsável pela invasão, tem passagens pela polícia por porte de drogas para uso pessoal. O marido, que estava com ela na casa, está em liberdade provisória e já foi condenado por tráfico de drogas, em 2019.

Entenda

Um morador de Maringá, no norte do Paraná, procurou a polícia na última quinta-feira, 02, para denunciar que teve a casa invadida por uma família. O imóvel, que está à venda, fica localizado no Residencial Tuiuti e, segundo ele, a invasão ocorreu por volta das 21h. Como os policiais informaram que nada poderia ser feito, o proprietário aproveitou a ausência dos invasores na tarde deste sábado (4), para colocar todos os pertences da família para fora.

