Eduardo Frangilo de Lima, de 21 anos, morreu após um acidente de trânsito

Familiares e amigos de Eduardo Frangilo de Lima, de 21 anos, realizaram um protesto em frente à Acesf, em Londrina, na madrugada desta quinta-feira (19). O grupo cobra explicações após enfrentar uma longa espera pela preparação e liberação do corpo do jovem para o velório.

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Eduardo sofreu um acidente de trânsito na madrugada de sábado e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de 17 de novembro.

Em um gesto de solidariedade, a família autorizou a doação dos órgãos do jovem, que, segundo as informações repassadas aos familiares, beneficiaram dez pessoas.

Família relata demora na preparação do corpo

A retirada dos órgãos foi realizada na manhã de quarta-feira (18). Como a morte ocorreu em decorrência de um acidente de trânsito, após o procedimento o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal), onde passou por exames de necropsia. Na sequência, foi levado à Acesf.

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Segundo os familiares, havia a expectativa de que a doação de órgãos garantisse prioridade na preparação do corpo, permitindo que o velório começasse ainda no fim da tarde de quarta-feira.

No entanto, a família relata que enfrentou dificuldades e demora nos procedimentos. Por volta das 22h, foi solicitada uma nova taxa, referente à aplicação de um produto para conservação do corpo, procedimento necessário para possibilitar o velório e o sepultamento.

Diante da situação, por volta da meia-noite e meia, familiares e amigos se reuniram em frente à Acesf para protestar e cobrar esclarecimentos.

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Com a chegada da equipe de reportagem ao local, o corpo de Eduardo foi encaminhado a Cambé, onde seria realizado o procedimento de preparação. Depois, retornaria à Acesf para a continuidade dos trâmites do velório.

Família também questiona circunstâncias do acidente

Além da demora na preparação do corpo, os familiares cobram respostas sobre as circunstâncias do acidente. Segundo eles, o motorista do veículo teria deixado Eduardo no local da ocorrência, enquanto o jovem ocupava o banco do passageiro.

A família pede esclarecimentos sobre o atendimento prestado após a morte do jovem e sobre os motivos que levaram à demora para que parentes e amigos pudessem se despedir dele.

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Com informações da Tarobá