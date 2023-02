Família procura por mulher desaparecida em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Até o momento, a família não tem notícias de Divina Pedro

A família de Divina Pedro, de São Pedro do Ivaí, está à sua procura desde o começo deste mês de fevereiro. A irmã Cristiana da Silva procurou o Canal HP para fazer uma apelo às autoridades policiais. Até o momento, a família não tem notícias dela.



A mãe de Divina procurou a delegacia de Jandaia do Sul para registrar o desaparecimento, mas disse que não sabe como andam as investigações. Um fato que intriga Cristina e sua mãe é que os documentos de Divina foram encontrados intactos na manhã desta quarta-feira (22), no Jardim Juju.

Conforme sua irmã, Divina foi vista pela última vez na guarita de ônibus, na saída para Bom Sucesso. “Estamos muito preocupados com esta situação, pois ela não sairia de casa sem algum motivo. Acreditamos que essa história está mal contada e tememos por algo pior. Precisamos que a polícia investigue este caso”, reforçou Cristina.



As informações são do Canal HP.

