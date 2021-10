Da Redação

Família procura por homem desaparecido há 3 meses na região

Edmilson Marques Maria está desaparecido há mais de três meses de seus familiares e amigos. A família acredita que o homem, de 49 anos, possa estar em cidades próximas à Arapongas.

Segundo familiares, Edmilson foi visto pela última vez no dia 25 de junho deste ano. Morador de Foz do Iguaçu, ele saiu dizendo que iria procurar serviços em granjas no norte do Paraná, sem dinheiro e documentos pessoais, apenas com a roupa do corpo.

Tia do desaparecido, Elisabete conta que os pais idosos de Edmilson estão muito angustiados com o sumiço do filho. “Minha cunhada não está se alimentando, dorme pouco com pesadelos e fica o tempo todo olhando para rua, esperando ele voltar. Ela chora muito e está angustiada. Na idade dos meus cunhados, nós nos preocupamos, porque para uma mãe é faltar um pedaço do coração”, disse.

Um boletim de ocorrências já foi registrado pela família na delegacia. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Edmilson, o contato pode ser feito através do 190, da Polícia Militar (PM), ou pelo (43) 9.9908-1316, telefone dos familiares.