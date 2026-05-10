Família procura homem desaparecido desde sexta-feira no Paraná

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Familiares e amigos estão mobilizados em busca de Antônio Jorge da Silva Gass, desaparecido desde a última sexta-feira (8), na região dos Campos Gerais do Paraná.

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Conforme informações repassadas à polícia, o último contato com Antônio Jorge aconteceu por volta das 16h, por meio de mensagens via WhatsApp. Desde então, ele não foi mais localizado.

No momento do desaparecimento, o homem conduzia um veículo VW/Polo prata, placas BBF2H09. Segundo os relatos, ele saiu sem informar para onde iria.

As equipes policiais realizaram consultas em sistemas de monitoramento e identificaram que a última passagem registrada do automóvel ocorreu na localidade de Riozinho, na região de Irati.

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A família pede apoio da população com qualquer informação que possa ajudar a localizar Antônio Jorge.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato imediatamente com a polícia pelo telefone 190. Caso a pessoa seja encontrada desorientada ou ferida, a orientação é acionar o Samu pelo 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Com informação: Portal aRede