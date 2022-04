Família pesca peixe de mais de 40 kg no Rio Paraná

Da Redação

No último sábado (12), uma família capturou um peixe de mais de 40 kg no Rio Paraná, no município de Altônia. De acordo com os pescadores, o peixe pintado pesava 43,9 kg e media 1 metro e 80 centímetros.

Para não ser considerado "papo de pescador", a família decidiu tirar uma foto com o animal como prova. As imagens chamam a atenção por conta do tamanho do peixe.

O Rio Paraná é muito procurado pelos pescadores, já que possui grande diversidade de espécies de peixes, como jaú, tucunaré e pintado.



O turismo de pesca em Altônia, Noroeste do Paraná, está aberto desde o dia 1º de março, quando a atividade está liberada nos rios do estado. A liberação se dá com o fim da piracema, que é o período de reprodução dos peixes.

Caso semelhante



Um homem conseguiu pescar um peixe de mais de 40 quilos no Rio Paraná, em Guaíra, município da região oeste do estado. A captura ocorreu no dia 3 de março.

De acordo com a prefeitura do município, o pescador profissional da localidade rural de Salamanca, conhecido como "Turcão", pescou um peixe da espécie pintado. Ele levou o animal para casa em um bicicleta.

A prefeitura de Guaíra informou que a movimentação de pescadores na região está intensa após o fim da piracema, que liberou a pescaria nos rios do estado.

Com informações do Portal Altônia.