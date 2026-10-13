Família pede orações por menino ferido por cerol; estado de saúde continua delicado após cirurgia

O menino Miguel Arthur Firmínio Andreali, de 10 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol em Paiçandu, passou por uma nova cirurgia nesta terça-feira (13) e segue internado em estado delicado. A criança está intubada no Hospital Universitário de Maringá. Pelas redes sociais, a família divulgou uma atualização sobre o quadro médico durante a manhã e fez um apelo por orações em prol da recuperação do garoto.

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O acidente aconteceu no fim da tarde do último domingo (12), feriado de Dia das Crianças. De acordo com as informações apuradas, Miguel não soltava pipa no momento em que foi ferido. Ele apenas andava de bicicleta quando foi surpreendido pela linha cortante. A gravidade do ferimento exigiu uma mobilização rápida das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, incluindo o suporte aeromédico. Ainda durante os primeiros socorros no local, a vítima precisou ser intubada e recebeu uma transfusão de sangue de emergência antes de ser transferida ao hospital.

Logo após o ocorrido, a Polícia Militar realizou diligências na região e deteve um homem que utiliza cadeira de rodas, suspeito de comercializar linhas com cerol nas proximidades de onde a criança foi ferida. O indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Maringá, que agora investiga a possível ligação entre o material vendido pelo suspeito e a linha que atingiu o menino, além de apurar as responsabilidades pelo acidente.

Com informações GMC Online.

