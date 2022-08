Família pede ajuda para custear cirurgia que fará bebê enxergar

Da Redação

Ravi nasceu sem o globo ocular direito e atrofia no olho esquerdo.

Um bebê de apenas quatro meses de vida precisa passar por uma cirurgia avaliada em R$ 17 mil para poder enxergar. Para custear o procedimento, a família de Ravi Lucca, que mora em Curitiba, no Paraná, está fazendo uma vaquinha na tentativa de levantar o dinheiro. O bebê nasceu sem o globo ocular direito e atrofia no olho esquerdo, além disso as pálpebras não abrem.

Ravi nasceu prematuro com 35 semanas de gestação, pesando 2,375 kg e medindo 46 centímetros. No segundo dia de vida, a família descobriu a deficiência visual. Foram dias na UTI, até que ficaram sabendo que uma cirurgia poderia ajudar o bebê a enxergar, como conta Ana Paula, tia do menino.

Clique aqui e acesse a vakinha para ajudar, ou faça um PIX 41 99975-4411 em nome de Reginaldo Henes da Silva.



GOLPE

Na última sexta-feira (12), a mãe do Ravi, Keylla Ariane dos Santos Albino, foi vítima de um golpe aplicado por um falso médico que procurou a família prometendo um tratamento milagroso. O estelionatário disse que atuava em um famoso hospital de São Paulo e faria a cirurgia a um custo menor, mas para isso a família teria que pagar as passagens aéreas. Acreditando que estava em contato com um profissional que ajudaria seu filho, Keylla acabou transferindo R$ 400 ao golpista.

“Esse tal doutor começou a me pedir dinheiro para ajudar nas passagens, eu enviei R$ 220. Agora ele falou que não estava conseguindo fazer a compra da passagem e eu enviei mais R$ 180. Depois, ele pediu mais R$ 350 para ajudar e eu disse que não tinha. Aí eu vi que era golpe”, contou a mãe aos prantos.

