Família pede ajuda para comprar bicicleta especial para menino

Luan Pedro Salles Alexandre, de 8 anos

O garoto Luan Pedro Salles Alexandre, de 8 anos, que tem paralisia cerebral, precisa de uma bicicleta especial, segundo a família dele, de Sabáudia, que criou uma vaquinha online para comprar o objeto.

De acordo com a mãe, Larissa Ribeiro Salles, a bicicleta vai ajudar no desenvolvimento das pernas do garoto. "Ele tem muito encurtamento na perna direita. Por ele só ficar sentado na cadeira de rodas, está atrofiando, então a bicicleta vai fazer parte da fisioterapia", explica.

Ainda de acordo com Larissa, Luan vai passar por uma cirurgia nas pernas. "Ele vai ficar com a perna direita engessada por dois meses, vão ser cortados os nervos mortos que têm para alongar a perna e voltar o tamanho normal, e a bicicleta vai ser muito importante para ele", disse.

fonte: Reprodução Bicicleta especial que o Luan precisa

Para ajudar na vaquinha, clique aqui. No início do ano, os familiares abriram uma vaquinha para a compra de uma cadeira de roda especial. Após uma grande mobilização, a Diocese de Apucarana doou a cadeira ao Luan.

