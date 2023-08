Família morta a tiros em Maringá é velada nesta quinta-feira (3)

A família que foi assassinada a tiros em Maringá, no Noroeste do Paraná, será velada nesta quinta-feira (3) na cidade. O crime aconteceu em uma rua do Conjunto Odwaldo Bueno, próximo à casa da família, na manhã desta quarta-feira (2).

Os corpos de Brendo Fernando Macedo, 26 anos, Nathaly Cristine Garcia, de 22, e Aylla Macedo, de apenas 45 dias de vida, serão velados a partir das 14 horas no Cemitério Parque, onde também devem ser sepultados.

As mortes aconteceram após uma discussão entre Brendo e o suspeito do crime. Na briga, o homem sacou uma arma e efetuou diversos disparos. A recém-nascida morreu no local com um tiro na cabeça. O pai, alvo do atirador, morreu no hospital poucas horas depois. Nathaly, no entanto, chegou a passar por uma cirurgia mas também não resistiu.

O suspeito do crime fugiu em um veículo Fiat Uno branco e ainda não foi localizado. Investigações iniciais apontam que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

