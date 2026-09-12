Família fica ilhada no teto de carro ao tentar cruzar estrada alagada no PR

Ocupantes foram resgatados na manhã deste sábado (12). Temporais já afetam mais de 13 mil pessoas em 51 cidades do estado desde o meio da semana

Uma família precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (12) após ficar ilhada no teto do próprio carro na localidade de São Pedro, área rural de Prudentópolis (PR). Os três ocupantes do veículo tentavam atravessar um trecho da estrada que estava alagado quando ficaram presos pela força da água. De acordo com os socorristas, todos foram retirados em segurança e não sofreram ferimentos. Após o resgate, o automóvel foi empurrado até uma área seca.

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As inundações no município começaram a ser registradas ainda na sexta-feira (11), segundo a Defesa Civil. A situação de Prudentópolis reflete um cenário de alerta em todo o estado, que já contabiliza 51 cidades atingidas pelas chuvas intensas desde a última quarta-feira (9). Um relatório emitido pelo órgão na tarde deste sábado aponta que pelo menos 13,4 mil paranaenses foram afetados pelos temporais.

Diante dos riscos no trânsito, a Defesa Civil orienta a população a evitar, sempre que possível, a travessia de áreas alagadas. Caso a passagem seja inevitável, os motoristas não devem tentar cruzar vias onde a água ultrapasse a metade da roda. A recomendação é manter o veículo em primeira marcha, rodando devagar e com aceleração constante para impedir a entrada de água pelo escapamento. Também é fundamental manter uma distância segura do carro à frente, garantindo espaço para rotas alternativas caso o outro automóvel apresente falhas.

As autoridades alertam que, se o motor apagar no meio do alagamento, o condutor não deve tentar religá-lo para evitar danos maiores e panes. A orientação principal é abandonar o veículo e buscar um local alto caso a água atinja o batente inferior das portas, momento em que o carro pode começar a boiar e as portas tendem a travar. Se não for possível sair em segurança, a indicação é subir no teto do automóvel e acionar o socorro imediatamente.

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Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo 199. Problemas relacionados a cortes de energia elétrica e quedas de postes devem ser relatados à Copel pelo número 0800 51 00 116. Além disso, os paranaenses podem receber alertas meteorológicos diretamente no celular. Para se cadastrar no sistema da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP da residência para o número 40199.

As informações são do G1.