Família fica ferida após grave acidente na BR-376

Três pessoas da mesma família, entre elas um adolescente, ficaram feridas após acidente na BR-376 em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. Um Ford Ka, que seguia sentido Curitiba, bateu na lateral de um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada por volta das 17h desta sexta-feira (28).

Conforme a PRF, no carro estavam cinco pessoas da mesma família, e por motivos não identificados no local, a condutora perdeu controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de um caminhão.

Veículo ficou totalmente destruído, a PRF repassou que condutor e passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para hospital de Telêmaco Borba com ferimentos considerados leves, já um ocupante adolescente foi ejetado após o impacto e teve ferimentos graves.

