Família fica ferida após caminhão passar por cima de carro

Uma família de dois adultos e três crianças ficou ferida em um acidente entre um carro e um caminhão, na PR-317, em Engenheiro Beltrão, no norte do Paraná. O caminhão passou por cima do veículo de passeio. A batida ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), no distrito de Ivailândia.

De acordo com o Samu, a família era de Paiçandu e tinha acabado de abastecer em um posto de combustíveis.

Ao deixar o posto, o motorista do veículo não percebeu que o caminhão estava vindo, segundo o Samu. Em seguida, o veículo de carga passou por cima do carro e tombou.

Uma criança foi ejetada com o impacto, conforme o Samu. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Universitário de Maringá, também no norte.

O Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate e precisou cortar o teto do veículo para retirar as vítimas que estavam encarceradas.

Os outros quatro feridos também foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. O motorista do caminhão não se feriu.

