Família faz 'vaquinha' para filho com paralisia cerebral

Da Redação

A família do pequeno João Gabriel de 6 anos, de Mandaguari criaram uma 'vaquinha' online, para custear alguns tratamentos dos muitos que o menino precisa fazer. João tem paralisia cerebral e epilepsia.

Em setembro de 2020 o menino fez uma cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS), a cirurgia consiste em interromper a função dos nervos sensitivos da dor, de modo definitivo ou temporário, reduzindo as sensações de dor e desconforto. Após o procedimento João precisa fazer o treinamento locomotor, todos os dias para não perde o resultado da cirurgia.

Quem puder aderir à campanha e colaborar com a vaquinha, pode acessar: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-joaozinho-joao-vitor-ferreira-da-silva

Confira o texto divulgado pelos criadores da 'vaquinha':

"Oi, me chamo João Gabriel tenho 6 anos, eu nasci de 28 semanas, desenvolvi paralisia cerebral e epilepsia, meu cognitivo é excelente, tudo normal, fiz uma cirurgia dia 19/11/2020 (RISOTOMIA DORSAL SELETIVA), e estou fazendo um tratamento, porém são vários, preciso urgente a voltar a fazer pelo menos treinamento locomotor todos os dias para não perde o resultado da cirurgia! Eu peço todos os dias que eu quero andar, podem me acompanhar pelo Instagram da mamãe, lá tem tudo sobre mim, obrigado! @gabrielle_luana22

Mamãe e papai do Joãozinho… Nós precisamos muito do apoio e ajuda de vocês nem que seja compartilhando, João é um menino muito esforçado, peço com toda dor de uma mãe e um pai, ouvir e não poder realizar o desejo dele, vamos ajudar Joãozinho para que ele consiga realizar o sonho dele, ficaríamos gratos demais.

As sessões não saem nada barato, estamos correndo atrás, a gente conseguiu realizar algumas sessões mais infelizmente não foi o suficiente ,conseguimos ver o resultado enorme com o começo do tratamento dele ,a gente escuta de médicos e fisioterapeutas que a possibilidade dele andar e enorme , tudo depende do tratamento ,nós vamos deixar aqui o contato da clínica que ele faz as fisioterapias.

Quem tiver alguma dúvida do valor podem entrar em contato e tirar suas dúvidas ,a gente pede pra vocês que podem nos ajudar com qualquer valor, agradecemos muito e somos muito gratos por ajudar nosso filho deus abençoe. Clínica neuro readaptar 44 99874-7920 📲Papai (44) 997466141 mamãe 📲 (44) 997321784

O TRATAMENTO É DE 2 ANOS, OU CONFORME A NECESSIDADE DELE".