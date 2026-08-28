Família encontrada morta em apartamento no PR é sepultada nesta sexta-feira

A família encontrada morta dentro de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, será sepultada na manhã desta sexta-feira (28) no Cemitério Jardim da Saudade, na cidade de Marília, no interior de São Paulo. A médica pediatra Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, o marido Marcos Furuyama, de 58, e o filho do casal, Rafael Furuyama, de 23 anos, foram achados sem vida na última terça-feira (25). A família era natural do estado paulista.

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A descoberta ocorreu após uma amiga de Claudia estranhar o sumiço da médica, que já não era vista havia aproximadamente três dias. Preocupada, ela acionou a Polícia Militar do Paraná. Sem conseguir contato com os moradores, as autoridades precisaram chamar um chaveiro para abrir o imóvel, momento em que os três corpos foram localizados.

De acordo com as informações iniciais apuradas pelas autoridades, a principal linha de investigação aponta para a possibilidade de Marcos ter assassinado a esposa e o filho com golpes de arma branca, cometendo suicídio logo em seguida. A Polícia Civil do Paraná, no entanto, ressalta que essa versão ainda não foi confirmada oficialmente e que outras hipóteses continuam sendo investigadas para esclarecer de forma definitiva a dinâmica e as circunstâncias da tragédia ocorrida dentro do apartamento.

A morte da família gerou forte comoção, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba. Claudia trabalhava havia mais de 20 anos na Unidade Básica de Saúde CSU, no município de Araucária. Nas redes sociais, dezenas de mães e antigos pacientes publicaram homenagens, destacando o carinho, o cuidado e a dedicação que a profissional sempre demonstrou no atendimento às crianças da rede pública.

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Com informações da Banda B