Família encontra cobra cascavel dentro de casa em Sarandi; veja vídeo

Moradores de Sarandi, no noroeste do Paraná, receberam uma visita bastante inesperada na manhã desta terça-feira (9). Uma cobra cascavel foi encontrada dentro da residência da família na Rua Joaquim Cezário Leite, no bairro Conjunto Residencial Mauá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.

De acordo com relato do soldado Lucas Pires, do 5º Grupamento de Bombeiros de Maringá, o animal estava embaixo de um móvel e acabou "dando trabalho" para os militares no momento da captura. "Tivemos que arrastar um pouco um móvel para abrir espaço, aí conseguimos içar a parte da frente dela e ela foi saindo", contou Pires.

Um vídeo feito no momento do resgate mostra quando os bombeiros tentam colocar a cascavel dentro da caixa de segurança, utilizando os equipamentos necessários. "Ela não estava querendo entrar na caixa, aí com o gancho a gente só forçou, empurrou um pouquinho a cabeça dela ali, daí ela viu a parte mais escura da caixa e foi entrando naturalmente", relatou o bombeiro.

Após o resgate, a cobra foi solta em uma área de mata, distante da área urbana. Ninguém ficou ferido.

