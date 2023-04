Família encontra casa incendiada ao retornar do culto, no Paraná

Da Redação

Um incêndio registrado na noite desta terça-feira (4), destruiu dois imóveis localizados à Rua Lourival Henrique Klass, no Núcleo Quero_Quero, na região de Uvaranas, em Ponta Grossa, no Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local por moradores. Dois caminhões e um grande efetivo foram empregados para controlar as chamas. Apesar da rápida ação dos soldados, as casas ficaram totalmente destruídas.

Esta ocorrência potencializou um drama familiar. De acordo com informações apuradas pelo Portal aRede, o proprietário da casa estava com a esposa e a filha numa igreja no Parque Nossa Senhora das Graças, quando recebeu a informação do incêndio. Os três imediatamente saíram do culto e mais tarde encontraram os bombeiros ainda no local da ocorrência.

A causa provável é de um curto-circuito, mas apenas um exame pericial poderá confirmar esta tese. O fogo, ao se alastrar por conta do vento, também queimou uma pequena casa no terreno ao lado, que estava abandonada. Os moradores da região vão iniciar uma campanha para ajudar a família.

* Fonte: Informações aRede

