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CARGA MILIONÁRIA

Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR

Carga irregular de tirzepatida seria levada até Curitiba e estava sem a refrigeração exigida

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 11:39:49 Editado em 16.06.2026, 11:39:36
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Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR
Autor O motorista foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.560 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, na noite de segunda-feira (15), em Cascavel (PR). O motorista foi preso em flagrante junto com dois filhos maiores de idade e um sobrinho. Um terceiro filho, adolescente, foi apreendido.

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Durante a fiscalização de um carro, os policiais desconfiaram das contradições apresentadas pelo condutor sobre a viagem. Na busca pessoal, a equipe encontrou ampolas do medicamento escondidas entre as pernas do motorista. Questionado, ele confessou que o grupo receberia R$ 2 mil para transportar a carga até Curitiba (PR).

Na sequência, a PRF constatou que todos os passageiros — os três filhos e o sobrinho do motorista — também escondiam medicamentos sob as roupas (Imagens abaixo). O restante da carga estava oculto no painel do veículo.

  • Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR1 de 3
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR2 de 3
    Foto: Autor: Divulgação/PRF
  • Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR3 de 3
    Foto: Autor: Divulgação/PRF

Ao todo, foram apreendidas 1.560 ampolas de tirzepatida, princípio ativo utilizado em medicamentos para emagrecimento. Os produtos eram de origem estrangeira, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e eram transportados sem a refrigeração exigida pelo fabricante, que deve ocorrer entre 2°C e 8°C.

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Além da irregularidade sanitária, o transporte inadequado compromete a integridade do medicamento e representa risco à saúde pública.

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Os quatro adultos responderão, em tese, pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal (crime contra a saúde pública) e corrupção de menores. Eles foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel. O adolescente foi apresentado à Polícia Civil para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.

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