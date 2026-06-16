Família é flagrada com 1,5 mil ampolas para emagrecer escondidas no corpo no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.560 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, na noite de segunda-feira (15), em Cascavel (PR). O motorista foi preso em flagrante junto com dois filhos maiores de idade e um sobrinho. Um terceiro filho, adolescente, foi apreendido.

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Durante a fiscalização de um carro, os policiais desconfiaram das contradições apresentadas pelo condutor sobre a viagem. Na busca pessoal, a equipe encontrou ampolas do medicamento escondidas entre as pernas do motorista. Questionado, ele confessou que o grupo receberia R$ 2 mil para transportar a carga até Curitiba (PR).

Na sequência, a PRF constatou que todos os passageiros — os três filhos e o sobrinho do motorista — também escondiam medicamentos sob as roupas (Imagens abaixo). O restante da carga estava oculto no painel do veículo. 1 de 3 Divulgação/PRF Foto: Autor: Divulgação/PRF

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Ao todo, foram apreendidas 1.560 ampolas de tirzepatida, princípio ativo utilizado em medicamentos para emagrecimento. Os produtos eram de origem estrangeira, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e eram transportados sem a refrigeração exigida pelo fabricante, que deve ocorrer entre 2°C e 8°C.

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Além da irregularidade sanitária, o transporte inadequado compromete a integridade do medicamento e representa risco à saúde pública.

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Os quatro adultos responderão, em tese, pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal (crime contra a saúde pública) e corrupção de menores. Eles foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel. O adolescente foi apresentado à Polícia Civil para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.