Família é feita de refém por quatro horas durante assalto no Paraná

Suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil de Umuarama

Em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, uma família foi mantida em cárcere privado por cerca de quatro horas, na segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas ficaram reféns de um grupo durante um assalto à residência da família.

Alguns dos suspeitos foram encontrados em Guaíra, no oeste do Estado, trafegando em um carro. Os policiais chegaram até a casa onde a família estava sob refém através da placa do veículo abordado.

A equipe foi até o endereço informado em Cruzeiro do Oeste e viu um dos integrantes do grupo tentando fugir pela janela. Ele e outros quatro acusados de estarem envolvidos no assalto foram encaminhados para Polícia Civil de Umuarama.

