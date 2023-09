Família é baleada após entrar em propriedade rural por engano no PR

Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel (PR)

Uma idosa, de 67 anos, ficou gravemente ferida após ser baleada em uma propriedade rural, em Corbélia, no oeste do Paraná, no sábado (23). Ela estava dentro do carro junto com a neta e o esposo dela, que contou à Polícia Militar (PM-PR) que perdeu a localização e entrou no local por engano.

O homem contou à polícia que a família estava indo até a propriedade de um amigo para pescar. Disse também que errou o acesso e, após passar por duas residências, percebeu que estava sendo seguido por outro carro.

De acordo com a PM-PR, o homem contou que desceu do carro e viu que o condutor do outro veículo estava armado. Na sequência, o autor disparou contra o carro das vítimas.

Os tiros acertaram a idosa e os projéteis atingiram o homem, que teve lesões nos braços e no rosto. Na sequência, conseguiram fugir do local.

A idosa foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Universitário de Cascavel.

A PM-PR foi até o local indicado pelas vítimas e localizou apenas a esposa do autor dos disparos. A equipe encontrou também munições, notas fiscais de compra de munições e registros de armas de fogo no nome do suspeito.

A Polícia Militar (PM-PR) informou que a situação foi encaminhada para a Polícia Civil (PC-PR) de Corbélia.

