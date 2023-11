Família é atropelada em faixa de pedestres; câmera flagra acidente

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender a um acidente de trânsito na noite dessa sexta-feira (17) em Maringá, noroeste do Paraná. Dois veículos colidiram na Rua Piratininga, no centro da cidade, e um deles acabou avançando contra uma família que tentava atravessar a rua na faixa de pedestres.

Câmeras de segurança flagraram o momento da batida e do atropelamento. Através das imagens, é possível ver um carro branco trafegando pela Rua Piratininga. O veículo não para antes de cruzar a Avenida XV de Novembro e é atingido por um carro preto. Com o impacto da batida, o carro branco atinge a família que estava na faixa de pedestre.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são pai, mãe e filhos de 3 e 7 anos. Todos foram socorridos sem gravidade.



A mulher machucou o joelho e o punho. Os motoristas dos carros não se feriram.

Com informações do G1.

