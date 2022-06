Família do Paraná procura por jovem de 29 anos desaparecido

Da Redação

A família e os amigos de Rodrigo Rocha Meireles, 29 anos, natural de Sarandi, no Paraná, está à sua procura desde 31 de maio. A sócia do jovem, Bárbara, procurou a equipe do TNOnline e pediu ajuda para localiza-lo. Ela contou que Rodrigo mora em Palhoça, na grande Florianópolis, há alguns anos e sempre viajou à trabalho de Santa Catarina para o Paraná.

Desta vez, conforme Bárbara, ele estava indo para São Paulo, o pneu do carro furou no caminho e Rodrigo foi atendido por um guincho, que o deixou em um posto de combustíveis localizado em Quatro Barras, no Paraná, nas proximidades de Curitiba.

"Desde este dia estamos notícias dele. O carro foi deixado no local e ele saiu a pé. O Rodrigo nunca mais foi visto, nem nenhum contato telefônico foi feito. Estamos sem pistas ou pessoas que possam ter falado ou tido alguma informação. Caso tenha informações sobre o paradeiro dele, entre em contato com a polícia. Não gosto de deixar meu telefone, pois estamos recebendo trotes", relata.

