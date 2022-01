Família divulga vídeo de caminhoneiro que morreu na BR-376

Da Redação

Cinco pessoas da mesma família, pai, mãe e filhas, morreram em um acidente na BR-376, na região do Rio Tibagi, em Ponta Grossa, Paraná, na manhã da última quarta-feira (12). As vítimas estavam em um caminhão carregado com ureia, que saiu da pista e tombou nas margens da rodovia. A cabine do veículo ficou totalmente destruída.

As vítimas foram identificadas como Dislei Martins Ramos, pai e motorista, de 39 anos; Geisebel Pereira de Souza, mãe, de 33 anos; Rebeca Souza Martins, filha de dois anos; Amanda Priscila Souza, filha de nove anos; Anna Luiza Souza Martins, de 12 anos.

A irmã de Dislei, Valdirene Ramos, publicou nas redes sociais um vídeo compartilhado no WhatsApp com registro dos últimos momentos dos parentes: “A última foto”, “O último vídeo”.

A irmã de Dislei também compartilhou outro vídeo enviado pelo caminhoneiro onde ele manda um recado.



“Vamos valorizar as pessoas enquanto há vida, enquanto estão ao nosso lado, enquanto estão ao nosso redor. Pois depois que as pessoas morrem ficam só as lembranças. Quero gravar esse vídeo para que vocês guardam essa recordação. Aqui nessa Terra somos passageiros, somos pessoas que vêm e vão nesta terra, ninguém fica para semente. Infelizmente a dor da perda é muito grande e ninguém quer aceitar. Mas fica a minha dica pra vocês”, dizia o motorista comentando sobre despedidas.

Em outro vídeo, o último gravado pelo caminhoneiro mostra a família reunida voltando da praia, em Santa Catarina, momentos antes do acidente. As meninas deitadas na parte de trás do caminhão enquanto ele dirigia.

As informações são da Catve e do GMC Online.