Família descobre abuso de menina após irmão ouvir barulhos no quarto

Uma família de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, descobriu um abuso sexual contra uma menina de apenas 8 anos de idade, após o irmão mais novo dela escutar e questionar barulhos vindos do quarto. A criança estava sendo abusada pelo padrasto.

De acordo com investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mãe da menina ficou sabendo do estupro um dia depois do crime. O homem, de 42 anos de idade, foi preso preventivamente na segunda-feira (24).

"O fato aconteceu no dia 9/7 e chegou ao conhecimento da mãe da vítima logo na manhã seguinte, quando um dos irmãos menores questionou a menina sobre os barulhos. Assim, a vítima contou para a mãe sobre as violências ocorridas”, afirma a delegada.

O indivíduo não teve a sua identidade revelada pela polícia. Ele foi encaminhado à cadeia pública do município. Caso condenado por estupro de vulnerável, pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão.





*Com informações g1 Paraná.

