Família de líderes religiosos de Maringá é alvo de operação

Na manhã desta sexta-feira (23), uma família de líderes religiosos é alvo de uma operação contra trabalho análogo à escravidão infantil em Maringá, no norte do Paraná. De acordo a Polícia Civil, um casal e o filho, todos apontados como líderes de uma igreja, são alvos de mandados de prisão preventiva. Além disso, também são cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Os integrantes da família são suspeitos de ter explorado o trabalho de ao menos cinco crianças e adolescentes na venda de pizzas feitas pela igreja. Conforme a polícia, as crianças eram agredidas e submetidas a "trabalho forçado, com jornada excessiva".

Uma adolescente, de 13 anos, foi tirada da família e colocada para trabalhar como doméstica na casa dos suspeitos, de acordo com a polícia. Conforme a denúncia, as vítimas eram atraídas pela família sob o argumento que o dinheiro das pizzas seria doado para crianças com câncer.

As agressões, físicas e verbais, aconteciam durante as cobranças às crianças, para prestação de contas das vendas. Pais também foram ameaçados ao contestar os métodos do grupo, de acordo com as investigações. A operação é realizada por 18 policiais, com apoio da Vigilância Sanitária e conselheiros tutelares. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

As informações são do site G1.