Família com três crianças é atropelada por motorista bêbado; vídeo

Uma câmera de monitoramento mostra o momento em que uma família de cinco pessoas, incluindo três crianças, é atropelada em uma rua da Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná.O motorista estava bêbado, segundo a Polícia Militar (PM). O acidente ocorreu na noite deste sábado (16). Veja o vídeo abaixo

A gravação mostra quatro pessoas caminhando pela rua, além de um bebê no colo com a mãe. De repente, um carro atinge as vítimas, bate na grade de uma casa e capota. O bebê chega a ser arremessado no meio da rua.

As vítimas foram levadas para hospitais do Trabalhador, Evangélico e Cajuru em Curitiba. Foram atropeladas crianças de 8, 10 e 1 ano e oito meses. Os pais não tiveram as idades informadas. Todos ficaram feridos.

A situação mais complicada é da criança de 10 anos, que está internada em estado grave no Hospital do Cajuru. As vítimas do atropelamento sofreram diversas lesões.

O motorista permaneceu no local até a chegada dos policiais. O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que apontou 0,62 para ingestão de álcool. O suspeito foi levado escoltado para o hospital e depois para a delegacia.

