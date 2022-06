Família alega que recém-nascido sofreu queimaduras em teste do pezinho

Da Redação

A Sesa, responsável pela administração do Hospital do Trabalhador, informou que está averiguando o caso

A família de um bebê recém-nascido alega que a criança sofreu uma queimadura ao realizar o teste do pezinho no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, Paraná.

De acordo com o pai do menino, Rodrigo Correia, logo após que o filho sofreu o ferimento, ele foi, nessa segunda-feira (20), para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), fazer uma denúncia.

A avó da vítima, Scheila Vanessa, informou que, depois que fez o teste, o neto, que tem apenas dois dias de vida, não parou de chorar. “Até então ele não tinha chorado daquela forma, um bebê calminho nos dias anteriores", contou.

O neto recebeu alta, mas continuou chorando ao chegar em casa. A avó descobriu que o pé direito do bebê estava queimado e com bolhas. fonte: Arquivo da família Assim que a família notou o ferimento no pé da criança, retornou ao hospital para obter uma explicação

Ao notar o ferimento, a família retornou ao hospital, onde o bebê foi examinado e, no dia seguinte, levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

Caso é investigado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que está averiguando o caso. A Sesa é responsável pela administração do Hospital do Trabalhador.

A Polícia Civil informou que apura o fato, mas, a princípio, será lavrado um Termo Circunstanciado, pois, por ter sido lesão corporal, não cabe inquérito policial. Testemunhas foram ouvidas.



Procedimento



O pai contou que, embora estivessem no quarto na hora do teste, ele e a mãe não viram como a enfermeira fez o procedimento. O pai afirma, no entanto, que ela chegou ao quarto carregando um copo com água quente.

De acordo com o médico pediatra Washington Luiz Bittencourt, o sangue do bebê deve ser coletado pelo calcanhar para a realização do teste.



Os especialistas afirmam ainda que o exame é pouco invasivo e pouco doloroso. Em dias frios, o profissional de enfermagem aquece o pé do recém-nascido para garantir uma coleta mais rápida e segura. A massagem é o jeito mais comum.



Depois disso, os enfermeiros geralmente fazem uma compressa morna, por cima da meia da criança.

A família do bebê afirma que não tem conseguido informações sobre o que realmente aconteceu.

Com informações do g1.