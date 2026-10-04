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FALTA DE ENERGIA

Falta de luz atinge o Paraná no dia do pleito; Copel e TRE fazem operação conjunta

As regiões Sudoeste e Oeste foram as mais afetadas pelas rajadas de vento

Escrito por Da Redação
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Falta de luz atinge o Paraná no dia do pleito; Copel e TRE fazem operação conjunta
Autor Para dar conta do alto volume de danos estruturais, a companhia mantém mais de 500 equipes em campo - Foto: Foto: Reprodução/RPC

Fortes temporais e rajadas de vento deixaram mais de 200 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no Paraná neste domingo (4). De acordo com balanço divulgado pela Copel, o pico de desligamentos ocorreu no início da manhã, por volta das 7h40, quando 325 mil imóveis chegaram a ficar no escuro em todo o estado. Até o momento, cerca de 37% dos clientes afetados já tiveram o serviço restabelecido, restando 202,5 mil unidades em atendimento.

- LEIA MAIS: Voto em trânsito: saiba como consultar o local de votação para as eleições

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Por se tratar de um domingo de eleições gerais, o Centro de Operações da Copel realiza um monitoramento em tempo real das ocorrências para garantir que a falta de luz não comprometa a votação. A atuação acontece de forma coordenada com equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e do Simepar, visando assegurar prontidão no suporte aos locais de votação.

Para dar conta do alto volume de danos estruturais, a companhia mantém mais de 500 equipes em campo, mobilizando cerca de 1.300 profissionais que trabalham de forma ininterrupta desde a noite de sábado (3) na reconstrução da rede elétrica.

O impacto do evento climático foi sentido em praticamente todo o território paranaense, mas com intensidades diferentes. No final da manhã deste domingo, a região Sudoeste concentrava o maior número de ocorrências em andamento, com 59,6 mil unidades sem o fornecimento, seguida pela região Oeste, com 44,9 mil.

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O Norte e o Noroeste do estado também registraram falhas expressivas, somando 37,8 mil e 32,5 mil casos, respectivamente. O sistema da distribuidora contabilizava ainda 22,6 mil interrupções nos Campos Gerais e Centro-Sul, além de 4,8 mil ocorrências concentradas em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

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As frentes de trabalho nas ruas priorizam o conserto das infraestruturas mais danificadas e os serviços prosseguirão até a completa normalização do sistema estadual. Os consumidores que seguem sem luz podem comunicar o problema à companhia por meio do aplicativo da Copel para smartphones, pelo site oficial da distribuidora, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo serviço de atendimento via WhatsApp.

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