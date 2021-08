Da Redação

Falso entregador é preso com entorpecentes no Paraná

Nesta quinta-feira (5), um homem foi preso por Policiais da Divisão Estadual de Narcótico (Denarc), em Londrina, no Norte do Estado. O indivíduo irá responder por tráfico de drogas.

De acordo com as autoridades, o homem foi pego com uma mochila de aplicativo de delivery de comida cheia de entorpecentes. O criminoso utilizou a tática para não levantar suspeitas, mas acabou sendo preso.

O "falso entregador" distribuía as drogas na região do Gleba Palhano. No local onde ele mora, um apartamento, a polícia encontrou mais drogas.

O criminoso e a namorada dele, uma estudante de Direito e proprietária do imóvel, foram encaminhados para a delegacia.