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SUSPEITO DE GOLPES

Falso delegado da Denarc é preso em Londrina após tentar intimar vítima

Suspeito de 49 anos foi denunciado por um advogado após sua cliente receber um documento fraudulento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Falso delegado da Denarc é preso em Londrina após tentar intimar vítima
Autor Durante o cumprimento da prisão, os agentes apreenderam materiais que auxiliavam nas fraudes, incluindo um distintivo falso e uma réplica de pistola - Foto: pc-pr

Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira (18), em Londrina, na região norte do Paraná, suspeito de se passar pelo chefe da Delegacia de Narcóticos (Denarc). A prisão foi efetuada pelos próprios agentes da unidade especializada, que desarticularam o esquema após receberem a denúncia de que o indivíduo, cujo nome não foi revelado pelas autoridades, estava emitindo intimações fraudulentas.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado por homicídio qualificado

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A investigação teve início quando um advogado procurou a polícia para relatar que uma de suas clientes havia recebido um suposto documento oficial assinado pelo falso delegado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava essa tática para enviar notificações e mensagens fraudulentas com o claro intuito de intimidar as pessoas e aplicar golpes. Para dar aparência de veracidade às suas ações, ele costumava exibir fotografias nas quais posava em frente a viaturas da corporação, vestindo o uniforme oficial e empunhando uma arma de fogo.

Durante o cumprimento da prisão, os agentes apreenderam materiais que auxiliavam nas fraudes, incluindo um distintivo falso e uma réplica de pistola, além de um carregador com munições reais. Com a captura, o homem passa a ser investigado criminalmente e deverá responder pelas acusações de usurpação de função pública, falsa identidade, estelionato e posse irregular de munições de uso permitido.

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Denarc fraude intimidação Londrina polícia civil
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