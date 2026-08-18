Falso delegado da Denarc é preso em Londrina após tentar intimar vítima

Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira (18), em Londrina, na região norte do Paraná, suspeito de se passar pelo chefe da Delegacia de Narcóticos (Denarc). A prisão foi efetuada pelos próprios agentes da unidade especializada, que desarticularam o esquema após receberem a denúncia de que o indivíduo, cujo nome não foi revelado pelas autoridades, estava emitindo intimações fraudulentas.

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A investigação teve início quando um advogado procurou a polícia para relatar que uma de suas clientes havia recebido um suposto documento oficial assinado pelo falso delegado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava essa tática para enviar notificações e mensagens fraudulentas com o claro intuito de intimidar as pessoas e aplicar golpes. Para dar aparência de veracidade às suas ações, ele costumava exibir fotografias nas quais posava em frente a viaturas da corporação, vestindo o uniforme oficial e empunhando uma arma de fogo.

Durante o cumprimento da prisão, os agentes apreenderam materiais que auxiliavam nas fraudes, incluindo um distintivo falso e uma réplica de pistola, além de um carregador com munições reais. Com a captura, o homem passa a ser investigado criminalmente e deverá responder pelas acusações de usurpação de função pública, falsa identidade, estelionato e posse irregular de munições de uso permitido.