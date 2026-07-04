Falso cliente é preso em flagrante após furtar joias em comércios no centro de Maringá

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após cometer uma série de furtos de joias em estabelecimentos comerciais localizados na região central de Maringá. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito utilizava como tática disfarçar-se de cliente para ludibriar os atendentes, solicitando as peças sob o argumento de avaliá-las detalhadamente antes de uma suposta compra, oportunidade em que ocultava os objetos e tentava abandonar os locais sem efetuar o respectivo pagamento.

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A captura do indivíduo ocorreu no momento em que ele tentava deixar uma loja portando pulseiras subtraídas de forma ilícita, sendo interceptado temporariamente por funcionários até o comparecimento da equipe policial. Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes localizaram outras duas pulseiras pertencentes a uma loja vizinha, além de uma série de joias de procedência não esclarecida, englobando anéis dourados, correntes e um relógio de pulso.

O delegado responsável pelas investigações na Polícia Civil de Maringá, Laércio Fahur, destacou que o homem confessou formalmente em depoimento a autoria dos crimes nas duas primeiras lojas centralizadas, embora tenha se recusado a justificar a propriedade dos demais itens apreendidos. Diante da forte suspeita de que os objetos adicionais pertençam a outras joalherias e lojas de semijoias da cidade, a instituição policial optou por expor os produtos recuperados de modo a viabilizar a identificação por empresários afetados.

O investigado foi autuado formalmente pela prática de furto qualificado continuado e a penalidade prevista para o caso pode ultrapassar a marca de oito anos de reclusão, agravada pelo fato de o detido registrar antecedentes criminais anteriores pelo crime de estelionato no estado de Mato Grosso. Os lojistas locais que reconhecerem as joias apreendidas foram orientados a se deslocarem até as instalações da Delegacia Cidadã, na área do antigo aeroporto municipal, portando um boletim de ocorrência prévio para formalizar a devida restituição dos patrimônios recuperados.