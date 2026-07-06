Falso agendamento e cursos fantasmas: cabeleireiro é detido por golpes digitais

Investigado utilizava perfil com milhares de seguidores para vender cursos e procedimentos capilares falsos com pagamento antecipado

A Polícia Civil do Paraná prendeu um cabeleireiro na última sexta-feira (3), em Umuarama, sob a suspeita de cometer o crime de estelionato fraudulento por meio das redes sociais.

De acordo com as investigações, Mateus Veiga utilizava seu perfil no Instagram, que contava com milhares de seguidores, para atrair clientes oferecendo cursos voltados a modelos de mechas e agendamentos de procedimentos estéticos capilares.

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Para garantir o atendimento ou a vaga nas aulas, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos antecipados por meio de transferências via Pix.

O esquema começou a ser desmantelado após uma série de denúncias registradas por clientes prejudicadas financeiramente desde o fim de 2025.

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Conforme os relatos unificados nos boletins de ocorrência, logo após receber os valores, o cabeleireiro deixava de prestar o serviço prometido. Em diversas ocasiões, o investigado marcava o horário e não comparecia ao local ou, em casos mais extremos, bloqueava o contato das usuárias na plataforma digital, impedindo qualquer comunicação posterior ou tentativa de reembolso do dinheiro investido.

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Diante do avanço do inquérito e do padrão de atuação identificado em várias cidades da região, a Justiça determinou o bloqueio imediato da conta do suspeito na rede social para cessar a captação de novas vítimas.



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O cabeleireiro permanece detido e à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil mantém as investigações em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas lesadas pelo profissional e mensurar a extensão do prejuízo financeiro total causado pelo suposto esquema de estelionato.