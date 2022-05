'Falsa grávida' é presa com sementes de maconha na barriga

Da Redação

A Polícia Federal (PF) realizou a prisão de uma "falsa grávida" na tarde dessa quinta-feira (19), em Foz do Iguaçu, Paraná. Segundo a PF, a mulher estava em um ônibus, na BR-277, e utilizava uma barriga falsa para transportar sementes de maconha.

As autoridades realizavam vistoria em veículos, quando abordou um ônibus que viajava de Foz do Iguaçu para Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Um cão farejador indicou a suspeita de que uma das passageiras estaria transportando entorpecentes. A mulher foi retirada do ônibus e o cão indicou para a barriga dela, segundo a polícia.



Ao levantar a blusa, os policiais constataram que a mulher usava uma cinta abdominal, que escondia uma sacola com cerca de 6 quilos em sementes de maconha.

A mulher, que é paraguaia, foi detida e levada para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu.