Falsa ambulância com cigarros contrabandeados é apreendida

Uma ambulância falsa foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (31), em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba/PR, com cerca de 60 mil maços de cigarros contrabandeados.

Os policiais tentaram abordar o veículo na BR-376, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e iniciou fuga. Ele foi seguido por 32 quilômetros até que, ao entrar na região urbana de Campo Largo, perdeu o controle de direção e invadiu um terreno, batendo o furgão. O homem fugiu a pé por um matagal.

O furgão estava lotado de cigarros estrangeiros.

O veículo portava placas falsas que pertencem a ambulância de uma prefeitura do Paraná e também e estava identificado como um veículo de socorro, inclusive com adesivos do SUS (Sistema Único de Saúde). Por meio de outros sinais identificadores, os policiais rodoviários federais chegaram ao veículo verdadeiro que é de São Paulo e até o momento do fechamento da ocorrência não possuía registro de roubo ou furto.