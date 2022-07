Falecimento de professora gera comoção em Rolândia; saiba mais

Da Redação

Mirian era professora e atuava no CMEI Professor Delermo Poppi

Uma mulher, de 57 anos, morreu após ser atropelada por um trem na Vila Oliveira, em Rolândia, Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (13). O trecho onde o acidente ocorreu, na entrada da Rua Floresta, é de intensa travessia.

Conforme informações repassadas por testemunhas, a vítima, identificada como Mirian Afonso Dias, tentou atravessar a linha do trem de bicicleta, mas caiu e a locomotiva passou por cima do seu corpo. Mirian era professora e atuava no CMEI Professor Delermo Poppi, no José Erdei, além de ser conhecida por ter trabalhado na APE do município.

Informações apuradas pelo Jornal de Rolândia, apontam que o Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, e o médico socorrista atestou o óbito no próprio local do acidente. O trem permaneceu parado por cerca de duas horas até a remoção da vítima pelo Instituto Médico Legal - IML de Londrina.

A família de Mirian morava perto do local do atropelamento, na Vila Oliveira, e o pai da vítima esteve no local do acidente com a filha. Ainda segundo informações recolhidas pelo Jornal de Rolândia, a mulher era divorciada e tinha três filhos: duas mulheres e um homem, todos maiores de idade.

O sepultamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), às 10h, no Cemitério Municipal Parque das Hortênsias. O caso ainda será apurado em inquérito da Polícia Civil.

O falecimento de Mirian Afonso Dias vem causando grandes comoções nas redes sociais, centenas de pessoas lamentam sua morte e prestam condolências para a família da vítima. A Prefeitura Municipal de Rolândia publicou uma nota de pesar e declarou luto oficial na cidade, confira:

"NOTA DE PESAR E LUTO OFICIAL: MIRIAN AFONSO DIAS

Com pesar e solidariedade aos familiares, amigos e comunidade escolar, a secretaria de Educação informa o falecimento da professora Mirian Afonso Dias, lotada no CMEI Professor Delermo Poppi, no José Erdei.



Ela faleceu em decorrência de um acidente na linha férrea.

O prefeito Ailton Maistro decretou "Luto Oficial" com o passamento."





Fonte: Informações Jornal de Rolândia; Paraná Poral.

